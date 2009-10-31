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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Ростов (мол)
Спартак М (мол) - Ростов (мол): обзор матча 31 октября 2009
Спартак М (мол)
31.10.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 27 тур
5 : 0
Завершен
Ростов (мол)
11'
М. Григорьев
21'
И. Горбатенко
63'
М. Григорьев
65'
Д. Каюмов
80'
М. Григорьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
М. Григорьев
Желтая карточка
М. Игнатов
ГОЛ! 5:0!
М. Григорьев
Замена
И. Комиссаров
️️️️
С. Песьяков
Замена
А. Назаров
️️️️
В. Забуга
Желтая карточка
А. Лях
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Бояринцев
Замена
Ф. Озобич
️️️️
А. Зотов
Замена
А. Лях
️️️️
А. Семка
ГОЛ! 4:0!
Д. Каюмов
ГОЛ! 3:0!
М. Григорьев
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
И. Киреев
️️️️
В. Рыжков
Замена
А. Ходырев
️️️️
Е. Макеев
Замена
К. Кадеев
️️️️
Е. Филипенко
Желтая карточка
А. Семка
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 2:0!
И. Горбатенко
ГОЛ! 1:0!
М. Григорьев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
30
Сергей Песьяков
ВР
25
Александр Кожевников
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
7
Денис Бояринцев
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
11
Артем Семка
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Спартак М (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Каюмов
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
90
Алексей Клубков
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
0
Максим Калмыков
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
4-4-1-1
30
Песьяков
25
Кожевников
3
Чежия
24
Филипенко
34
Макеев
10
Григорьев
21
Зотов
28
Рыжков
7
Бояринцев
23
Горбатенко
81
Низамутдинов
3-2-4-1
16
Забуга
5
Баннов
12
Васильев
21
Лапин
2
Лещиков
5
Мироник
8
Чернышев
0
Игнатов
10
Кузнецов
11
Семка
8
Сугак
24
Филипенко
3
Кадеев
3
Кадеев
24
Филипенко
30
Песьяков
1
Комиссаров
1
Комиссаров
30
Песьяков
34
Макеев
21
Ходырев
21
Ходырев
34
Макеев
28
Рыжков
88
Киреев
88
Киреев
28
Рыжков
81
Низамутдинов
7
Каюмов
7
Каюмов
81
Низамутдинов
21
Зотов
19
Озобич
19
Озобич
21
Зотов
7
Бояринцев
7
Козлов
7
Козлов
7
Бояринцев
16
Забуга
35
Назаров
35
Назаров
16
Забуга
11
Семка
90
Лях
90
Лях
11
Семка
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Дмитрий Гунько
90
Алексей Клубков
ЦЗ
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
37
Анри Хагба
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
Остались в запасе
90
Алексей Клубков
ЦЗ
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
37
Анри Хагба
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Спартак М (мол) - Ростов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
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0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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