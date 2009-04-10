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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ростов (мол)
Динамо (мол) - Ростов (мол): обзор матча 10 апреля 2009
Динамо (мол)
10.04.2009, пятница, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
37'
В. Свежов
69'
В. Моргошия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ростов (мол)
Замена
В. Мироник
️️️️
А. Хагба
Замена
А. Семка
️️️️
Е. Матрахов
Замена
А. Алтунин
️️️️
Н. Замалиев
Замена
М. Калмыков
️️️️
Т. Живко
ГОЛ! 2:0!
В. Моргошия
Замена
Р. Панин
️️️️
К. Курочкин
Замена
М. Гусейнпур
️️️️
В. Дубовой
Замена
В. Моргошия
️️️️
А. Юсупов
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Сизинцев
Замена
Р. Махмутов
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 1:0!
В. Свежов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
71
Юрий Медведев
ЦЗ
90
Александр Кузьминых
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
0
Кирилл Курочкин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
69
Михаил Салеев
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
9
Роман Панин
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
33
Андрей Алтунин
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
69
Лобков
71
Медведев
90
Кузьминых
7
Логуа
0
Курочкин
13
Замалиев
4
Юсупов
6
Свежов
10
Скепский
19
Рыховский
3-3-3
30
Соловьев
12
Васильев
37
Хагба
43
Скляров
2
Лещиков
10
Матрахов
26
Сизинцев
69
Салеев
0
Живко
14
Кириченко
4
Юсупов
0
Моргошия
0
Моргошия
4
Юсупов
7
Логуа
23
Махмутов
23
Махмутов
7
Логуа
13
Замалиев
33
Алтунин
33
Алтунин
13
Замалиев
0
Курочкин
9
Панин
9
Панин
0
Курочкин
26
Сизинцев
70
Гурбанов
70
Гурбанов
26
Сизинцев
2
Дубовой
99
Гусейнпур
99
Гусейнпур
2
Дубовой
0
Живко
0
Калмыков
0
Калмыков
0
Живко
37
Хагба
5
Мироник
5
Мироник
37
Хагба
10
Матрахов
11
Семка
11
Семка
10
Матрахов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ростов (мол)
15
Александр Каракин
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
5
Илья Баннов
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
5
Илья Баннов
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Динамо (мол) - Ростов (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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