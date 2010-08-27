|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|28
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|49'
|19.11.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.11.2010
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.11.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|29.10.2010
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.10.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.10.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.09.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|87'
|11.09.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.08.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.08.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.08.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2010
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.07.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.07.2010
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.07.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|54'
|13.05.2010
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.05.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|71' 88'
|01.05.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|18.04.2010
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.04.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|90'
|02.04.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|27.03.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Раменское (Раменское )
|19.03.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|12.03.2010
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)