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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Ростов (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 08 июля 2010
Ростов (мол)
08.07.2010, четверг, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
0 : 3
Завершен
Спартак М (мол)
21'
И. Киреев
29'
И. Киреев
38'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Спартак М (мол)
Замена
И. Губанов
️️️️
Н. Васильев
Замена
А. Кабанов
️️️️
С. Тумасян
Желтая карточка
К. Рябов
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
К. Советкин
️️️️
А. Малеев
Желтая карточка
Н. Иванников
Замена
О. Динеев
️️️️
И. Киреев
Желтая карточка
А. Сердюк
Желтая карточка
О. Лещиков
Замена
И. Хохба
️️️️
А. Хагба
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Н. Иванников
️️️️
Д. Каюмов
Замена
А. Сердюк
️️️️
А. Сугак
Замена
В. Обухов
️️️️
А. Козлов
Замена
А. Кожевников
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ! 0:3!
А. Козлов
Желтая карточка
А. Малеев
ГОЛ! 0:2!
И. Киреев
Желтая карточка
М. Гусейнпур
Желтая карточка
М. Кабанов
ГОЛ! 0:1!
И. Киреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
10
Константин Советкин
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
25
Олег Динеев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кабанов
2
Лещиков
48
Митькин
6
Шустиков
27
Харламов
37
Хагба
99
Гусейнпур
21
Тумасян
96
Васильев
19
Байрамян
8
Сугак
3-3-3-1
12
Заболотный
15
Рябов
3
Кадеев
21
Ходырев
7
Козлов
15
Маляка
88
Киреев
91
Яковлев
7
Каюмов
19
Озобич
8
Малеев
8
Сугак
7
Сердюк
7
Сердюк
8
Сугак
19
Байрамян
70
Гурбанов
70
Гурбанов
19
Байрамян
37
Хагба
50
Хохба
50
Хохба
37
Хагба
21
Тумасян
42
Кабанов
42
Кабанов
21
Тумасян
96
Васильев
66
Губанов
66
Губанов
96
Васильев
8
Малеев
10
Советкин
10
Советкин
8
Малеев
88
Киреев
25
Динеев
25
Динеев
88
Киреев
15
Маляка
25
Кожевников
25
Кожевников
15
Маляка
7
Каюмов
7
Иванников
7
Иванников
7
Каюмов
7
Козлов
13
Обухов
13
Обухов
7
Козлов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
5
Василий Мироник
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
5
Василий Мироник
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
42
Сергей Чернышук
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Ростов (мол) - Спартак М (мол)
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
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