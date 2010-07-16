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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Ростов (мол)
Динамо (мол) - Ростов (мол): обзор матча 16 июля 2010
Динамо (мол)
16.07.2010, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
82'
А. Орнат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Ростов (мол)
Замена
И. Губанов
️️️️
А. Митькин
Замена
В. Рыховский
️️️️
А. Орнат
Замена
Д. Тихонов
️️️️
И. Логуа
ГОЛ! 1:0!
А. Орнат
Замена
И. Хохба
️️️️
А. Хагба
Замена
В. Шпырев
️️️️
И. Соловьев
Желтая карточка
А. Шунин
Желтая карточка
С. Шустиков
Желтая карточка
В. Пронкин
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
В. Пронкин
️️️️
О. Валов
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Сугак
Замена
М. Гурбанов
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
А. Митькин
13'
Желтая карточка
М. Гусейнпур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
88
Олег Валов
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
79
Андрей Орнат
ЦФ
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
20
Владимир Шпырев
ЦФ
99
Александр Бебих
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
42
Антон Кабанов
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
3-2-4-1
1
Шунин
89
Рудаков
5
Мьюшкович
5
Евсеев
69
Лобков
7
Логуа
9
Соловьев
88
Валов
81
Жарков
77
Петраков
79
Орнат
3-2-2-2
1
Кабанов
2
Лещиков
6
Шустиков
6
Ленгиел
37
Хагба
5
Мироник
21
Тумасян
99
Гусейнпур
48
Луценко
8
Сугак
7
Логуа
97
Тихонов
97
Тихонов
7
Логуа
79
Орнат
19
Рыховский
19
Рыховский
79
Орнат
9
Соловьев
20
Шпырев
20
Шпырев
9
Соловьев
88
Валов
92
Пронкин
92
Пронкин
88
Валов
48
Митькин
66
Губанов
66
Губанов
48
Митькин
37
Хагба
50
Хохба
50
Хохба
37
Хагба
8
Сугак
42
Кабанов
42
Кабанов
8
Сугак
48
Луценко
70
Гурбанов
70
Гурбанов
48
Луценко
99
Гусейнпур
19
Байрамян
19
Байрамян
99
Гусейнпур
Остались в запасе
Динамо (мол)
Ростов (мол)
99
Александр Бебих
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
27
Сергей Харламов
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Остались в запасе
99
Александр Бебих
ЦФ
13
Сергей Панов
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
27
Сергей Харламов
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Динамо (мол) - Ростов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
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