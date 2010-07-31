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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Локомотив (мол) - Ростов (мол): обзор матча 31 июля 2010
Локомотив (мол)
31.07.2010, суббота, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ростов (мол)
25'
Х. Драман
10'
Х. Байрамян
64'
С. Тумасян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Вторая желтая
Р. Быков
Замена
И. Губанов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
И. Хохба
️️️️
С. Тумасян
Замена
С. Джиоев
️️️️
Х. Драман
Замена
Д. Лезгинцев
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Г. Нуров
Замена
А. Кабанов
️️️️
М. Гурбанов
ГОЛ! 1:2!
С. Тумасян
Замена
А. Сугак
️️️️
А. Сердюк
Желтая карточка
Р. Быков
Замена
С. Харламов
️️️️
А. Митькин
Замена
А. Хагба
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
С. Гаракоев
️️️️
М. Оздоев
Замена
Р. Быков
️️️️
Т. Бурлак
Желтая карточка
Р. Камболов
ГОЛ! 1:1!
Х. Драман
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
55
Александр Криворучко
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Хамину Драман
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
4-1-2-3
55
Криворучко
28
Семенов
90
Бурлак
6
Беляев
0
Сенников
88
Камболов
0
Драман
21
Оздоев
7
Полоз
11
Чочиев
94
Нуров
4-3-1-2
1
Кабанов
2
Лещиков
48
Митькин
6
Шустиков
5
Мироник
96
Васильев
21
Тумасян
99
Гусейнпур
19
Байрамян
7
Сердюк
70
Гурбанов
90
Бурлак
88
Быков
88
Быков
90
Бурлак
0
Драман
18
Джиоев
18
Джиоев
0
Драман
28
Семенов
4
Лезгинцев
4
Лезгинцев
28
Семенов
21
Оздоев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
21
Оздоев
48
Митькин
27
Харламов
27
Харламов
48
Митькин
99
Гусейнпур
37
Хагба
37
Хагба
99
Гусейнпур
70
Гурбанов
42
Кабанов
42
Кабанов
70
Гурбанов
7
Сердюк
8
Сугак
8
Сугак
7
Сердюк
21
Тумасян
50
Хохба
50
Хохба
21
Тумасян
19
Байрамян
66
Губанов
66
Губанов
19
Байрамян
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Ростов (мол)
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Остались в запасе
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
52
Евгений Боданов
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Локомотив (мол) - Ростов (мол)
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
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06.11.2026
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Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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