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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Анжи (мол)
Ростов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 11 сентября 2010
Ростов (мол)
11.09.2010, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
0 : 2
Завершен
Анжи (мол)
52'
М. Мирзабеков
55'
Ш. Мухаммад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Анжи (мол)
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
П. Меджидов
Желтая карточка
Р. Алиев
Замена
И. Губанов
️️️️
М. Гурбанов
Замена
Р. Алиев
️️️️
З. Арзиани
Замена
В. Мироник
️️️️
А. Хагба
Замена
Д. Васильев
️️️️
Т. Тимонов
Желтая карточка
М. Гурбанов
Замена
А. Тумасян
️️️️
Н. Васильев
ГОЛ! 0:2!
Ш. Мухаммад
ГОЛ! 0:1!
М. Мирзабеков
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Сердюк
Замена
С. Тумасян
️️️️
И. Хохба
Желтая карточка
С. Харламов
Желтая карточка
Н. Васильев
Желтая карточка
Ш. Мухаммад
Замена
И. Хохба
️️️️
М. Гусейнпур
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
48
Александр Митькин
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
87
Пайзулла Меджидов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
55
Александр Тумасян
ЦП
50
Ираклий Хохба
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
Анжи (мол)
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
20
Руслан Алиев
ЦФ
20
Дмитрий Васильев
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Соловьев
37
Хагба
2
Лещиков
6
Шустиков
27
Харламов
48
Митькин
99
Гусейнпур
96
Васильев
19
Байрамян
70
Гурбанов
7
Сердюк
3-4-3
16
Мусин
44
Курбанов
3
Абидинов
15
Гусейнов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
25
Арзиани
87
Меджидов
0
Тимонов
22
Славов
92
Мирзаев
7
Сердюк
42
Кабанов
42
Кабанов
7
Сердюк
37
Хагба
5
Мироник
5
Мироник
37
Хагба
Хохба
21
Тумасян
21
Тумасян
Хохба
96
Васильев
55
Тумасян
55
Тумасян
96
Васильев
99
Гусейнпур
50
Хохба
50
Хохба
99
Гусейнпур
70
Гурбанов
66
Губанов
66
Губанов
70
Гурбанов
87
Меджидов
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
87
Меджидов
25
Арзиани
20
Алиев
20
Алиев
25
Арзиани
0
Тимонов
20
Васильев
20
Васильев
0
Тимонов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Анжи (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Остались в запасе
16
Владимир Забуга
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Ростов (мол) - Анжи (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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