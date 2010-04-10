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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Амкар (мол)
Ростов (мол) - Амкар (мол): обзор матча 10 апреля 2010
Ростов (мол)
10.04.2010, суббота, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
0 : 3
Завершен
Амкар (мол)
15'
В. Гаглоев (П)
17'
А. Рябокобыленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Амкар (мол)
Замена
️️️️
А. Хагба
+3
Желтая карточка
О. Лещиков
Замена
️️️️
Е. Тюкалов
Желтая карточка
А. Коломейцев
Желтая карточка
К. Морыганов
Замена
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
️️️️
Е. Рудаков
Желтая карточка
А. Сердюк
Желтая карточка
С. Шустиков
Замена
️️️️
А. Валикаев
Желтая карточка
Р. Ленгиел
Замена
️️️️
А. Сугак
Замена
️️️️
Н. Васильев
Замена
️️️️
М. Шумайлов
Замена
️️️️
В. Гаглоев
Замена
️️️️
И. Колпаков
Желтая карточка
И. Колпаков
Желтая карточка
В. Гаглоев
Замена
️️️️
А. Морыганов
19'
Желтая карточка
А. Блынду
17'
ГОЛ! 0:2!
А. Рябокобыленко
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
55
Илья Колпаков
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
3-2-3-2
1
Кабанов
48
Митькин
6
Шустиков
6
Ленгиел
2
Лещиков
37
Хагба
99
Гусейнпур
5
Валикаев
96
Васильев
8
Сугак
7
Сердюк
3-3-2-1-1
41
Шумайлов
2
Морыганов
98
Блынду
88
Рудаков
2
Морозов
5
Рябокобыленко
4
Морыганов
27
Гаглоев
18
Коломейцев
7
Тюкалов
55
Колпаков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Амкар (мол)
66
Игорь Губанов
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ростов (мол) - Амкар (мол)
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Локомотив
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Ростов (мол)
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2020.12.06 11:38
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