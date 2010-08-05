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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Ростов (мол) - Ахмат (мол): обзор матча 05 августа 2010
Ростов (мол)
05.08.2010, четверг, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат (мол)
5'
М. Гусейнпур
14'
Н. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Ахмат (мол)
Желтая карточка
И. Хохба
Желтая карточка
М. Адаев
Замена
И. Губанов
️️️️
С. Тумасян
Желтая карточка
А. Митькин
Замена
Н. Джабраилов
️️️️
Ю. Тепишев
Желтая карточка
М. Солтаев
Замена
А. Митькин
️️️️
Н. Васильев
Замена
Х. Джунидов
️️️️
С. Эльгаджиев
Замена
И. Хохба
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Р. Сурхаев
️️️️
Ш. Бухиев
Желтая карточка
Ш. Бухиев
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Т. Исламов
Замена
А. Сугак
️️️️
А. Сердюк
Замена
️️️️
М. Гурбанов
Замена
А. Хагба
️️️️
М. Гусейнпур
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
М. Тагилов
18'
Замена
И. Цуроев
️️️️
Ш. Ашаханов
Желтая карточка
А. Сердюк
15'
ГОЛ! 2:0!
Н. Васильев
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Гусейнпур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Ахмат (мол)
27
Рамзан Асаев
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
51
Тарко Исламов
ЦФ
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
48
Александр Митькин
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
92
Райбек Сурхаев
ЦЗ
10
Хасан Джунидов
ЦЗ
80
Нур-Ислам Джабраилов
ЦП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-3-1-2
30
Соловьев
5
Мироник
2
Лещиков
6
Шустиков
27
Харламов
21
Тумасян
99
Гусейнпур
96
Васильев
19
Байрамян
70
Гурбанов
7
Сердюк
3-2-1-3
27
Асаев
37
Бухиев
35
Тепишев
4
Тагилов
45
Уциев
36
Адаев
50
Ашаханов
33
Ахъядов
38
Эльгаджиев
51
Исламов
96
Васильев
48
Митькин
48
Митькин
96
Васильев
19
Байрамян
50
Хохба
50
Хохба
19
Байрамян
21
Тумасян
66
Губанов
66
Губанов
21
Тумасян
99
Гусейнпур
37
Хагба
37
Хагба
99
Гусейнпур
7
Сердюк
8
Сугак
8
Сугак
7
Сердюк
50
Ашаханов
9
Цуроев
9
Цуроев
50
Ашаханов
37
Бухиев
92
Сурхаев
92
Сурхаев
37
Бухиев
38
Эльгаджиев
10
Джунидов
10
Джунидов
38
Эльгаджиев
35
Тепишев
80
Джабраилов
80
Джабраилов
35
Тепишев
51
Исламов
10
Кадыров
10
Кадыров
51
Исламов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Остались в запасе
1
Максим Кабанов
ВР
Остались в запасе
91
Магомед Сераждинов
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Статистика матча Ростов (мол) - Ахмат (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
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