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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
Ростов (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 23 октября 2010
Ростов (мол)
23.10.2010, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
0 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
63'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
+1
Желтая карточка
В. Хозин
Замена
А. Тумасян
️️️️
Н. Васильев
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
А. Елисеев
️️️️
В. Павлов
Замена
А. Сугак
️️️️
Д. Акимов
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Хагба
ГОЛ! 0:1!
С. Ткачев
Замена
М. Гурбанов
️️️️
А. Сердюк
Замена
А. Хрущев
️️️️
Д. Костяев
Замена
Е. Зверев
️️️️
Ф. Васиев
Желтая карточка
А. Буданов
Желтая карточка
А. Ставпец
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Валикаев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Кр. Советов (мол)
22
Николай Цыган
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
69
Василий Павлов
ЦФ
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
55
Александр Тумасян
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
42
Антон Кабанов
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Евгений Зверев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
3-2-2-1-2
30
Соловьев
27
Харламов
2
Лещиков
6
Шустиков
5
Мироник
37
Хагба
21
Тумасян
5
Валикаев
19
Байрамян
98
Акимов
7
Сердюк
3-2-3-1-1
22
Цыган
25
Концедалов
45
Ржевский
2
Хозин
43
Костяев
26
Васиев
11
Ткачев
44
Буданов
56
Гриднев
16
Ставпец
69
Павлов
5
Валикаев
96
Васильев
96
Васильев
5
Валикаев
7
Сердюк
70
Гурбанов
70
Гурбанов
7
Сердюк
37
Хагба
42
Кабанов
42
Кабанов
37
Хагба
98
Акимов
8
Сугак
8
Сугак
98
Акимов
Васильев
55
Тумасян
55
Тумасян
Васильев
26
Васиев
13
Зверев
13
Зверев
26
Васиев
43
Костяев
17
Хрущев
17
Хрущев
43
Костяев
69
Павлов
4
Елисеев
4
Елисеев
69
Павлов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
66
Игорь Губанов
ЦЗ
16
Владимир Забуга
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
30
Никита Алексеев
ВР
Остались в запасе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
16
Владимир Забуга
ВР
Остались в запасе
30
Никита Алексеев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Ростов (мол) - Кр. Советов (мол)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
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