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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Ростов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 05 мая 2010
Ростов (мол)
05.05.2010, среда, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
4 : 3
Завершен
ЦСКА (мол)
4'
М. Гусейнпур (П)
10'
С. Тумасян
71'
О. Лещиков
78'
А. Кабанов
55'
А. Стукалов
64'
А. Стукалов
74'
Е. Кобзарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
И. Губанов
️️️️
А. Кабанов
Замена
С. Плохих
️️️️
В. Исупов
Желтая карточка
О. Лещиков
Замена
Д. Замешаев
️️️️
П. Тен
Замена
С. Сердеров
️️️️
Е. Кобзарь
ГОЛ! 4:3!
А. Кабанов
Желтая карточка
А. Соловьев
Замена
О. Солонуха
️️️️
С. Тумасян
ГОЛ! 3:3!
Е. Кобзарь
ГОЛ! 3:2!
О. Лещиков
Замена
И. Хохба
️️️️
М. Гусейнпур
ГОЛ! 2:2!
А. Стукалов
Желтая карточка
Х. Байрамян
Желтая карточка
Н. Пилиев
ГОЛ! 2:1!
А. Стукалов
Замена
Н. Пилиев
️️️️
Л. Мушников
Желтая карточка
С. Тумасян
Замена
А. Стукалов
️️️️
А. Киселев
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Васянович
Замена
А. Кабанов
️️️️
А. Сердюк
14'
Красная карточка
И. Джалилов
Желтая карточка
М. Гусейнпур
13'
ГОЛ! 2:0!
С. Тумасян
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гусейнпур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Максим Кабанов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
7
Артем Сердюк
ЦФ
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Леонид Мушников
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ника Дзаламидзе
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
50
Ираклий Хохба
ЦП
45
Олег Солонуха
ЦП
42
Антон Кабанов
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
14
Анатолий Стукалов
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-3-1-2
1
Кабанов
5
Мироник
2
Лещиков
6
Шустиков
48
Митькин
99
Гусейнпур
21
Тумасян
96
Васильев
19
Байрамян
8
Сугак
7
Сердюк
4-3-1-2
18
Исупов
30
Васянович
22
Тен
91
Суслов
3
Джалилов
7
Мушников
20
Киселев
17
Васильев
18
Попов
92
Кобзарь
10
Дзаламидзе
99
Гусейнпур
50
Хохба
50
Хохба
99
Гусейнпур
7
Сердюк
42
Кабанов
42
Кабанов
7
Сердюк
21
Тумасян
45
Солонуха
45
Солонуха
21
Тумасян
Кабанов
66
Губанов
66
Губанов
Кабанов
20
Киселев
14
Стукалов
14
Стукалов
20
Киселев
22
Тен
44
Замешаев
44
Замешаев
22
Тен
18
Исупов
12
Плохих
12
Плохих
18
Исупов
7
Мушников
5
Пилиев
5
Пилиев
7
Мушников
30
Васянович
8
Иванов
8
Иванов
30
Васянович
92
Кобзарь
28
Сердеров
28
Сердеров
92
Кобзарь
Остались в запасе
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Александр Тумасян
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Аджем
Остались в запасе
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
17
Сергей Сипатов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Юрий Аджем
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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