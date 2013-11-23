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Максим Федоров
Статистика
Максим Федоров - статистика
Завершил карьеру
5 апреля 1989 (37)
#10 | Полузащитник
180 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Первый дивизион 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
19
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сочи
0 : 1
23.11.2013
Оренбург
1' - 40'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
17.11.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сочи
4 : 2
10.11.2013
Енисей
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
2 : 0
18.10.2013
Сочи
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0 : 0
13.10.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Салют
1 : 1
07.10.2013
Сочи
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Сочи
1 : 1
30.09.2013
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сочи
0 : 3
27.09.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2 : 0
28.08.2013
Сочи
1' - 90'
40'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2 : 0
23.08.2013
Уфа
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1 : 2
18.08.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сочи
0 : 0
12.08.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 1
07.08.2013
Сочи
1' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Сочи
0 : 0
02.08.2013
СКА-Хабаровск
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 1
28.07.2013
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сочи
1 : 0
23.07.2013
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
4 : 1
13.07.2013
Сочи
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Сочи
0 : 1
07.07.2013
Арсенал
1' - 61'
22'
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