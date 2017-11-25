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Махмаднаим Шарифи
Статистика
Махмаднаим Шарифи - статистика
Завершил карьеру
3 июня 1992 (34), Душанбе
#33 | Защитник
175 см | 68 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
1 : 2
25.11.2017
Тамбов
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Оренбург
5 : 0
18.11.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тюмень
0 : 0
08.11.2017
Факел
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Факел
0 : 0
04.11.2017
Сочи
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Шинник
0 : 1
29.10.2017
Факел
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
0 : 1
21.10.2017
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
14.10.2017
Факел
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1 : 0
07.10.2017
Крылья Советов
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.09.2017
Факел
74' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 0
24.09.2017
Факел
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
16.09.2017
Факел
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
2 : 0
10.09.2017
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 3
27.08.2017
Енисей
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
0 : 1
19.08.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
0 : 3
13.08.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тамбов
1 : 0
09.08.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
05.08.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
4 : 0
30.07.2017
Факел
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Сочи
2 : 0
22.07.2017
Факел
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
2 : 2
15.07.2017
Шинник
57' - 90'
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