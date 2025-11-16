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Краснодар
Сергей Петров
Новости
€ 250 тыс
Сергей Петров - новости
Краснодар
2 января 1991 (35)
#98 | Защитник
175 см | 71 кг
Россия
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Публикации
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
30 мая
«Локомотив» рассмотрит игрока «Ростова» на место защитника, который может уйти в «Краснодар»
16 января
4
«Краснодар» рассматривает трех россиян на замену травмированному Петрову
2025.11.16 14:13
6
Защитник «Краснодара» получил травму ахилла
2025.11.10 08:03
Пять игроков «Краснодара» рискуют пропустить матч со «Спартаком»
2025.10.24 18:18
7
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей за клуб
2025.05.26 15:43
Фото
«Краснодар» отзаявил трех игроков
2024.12.31 15:40
14
Фото
Три игрока «Краснодара» стали мастерами спорта
2024.12.07 11:31
2
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.29 11:14
10
Фото
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом клуба по количеству матчей
2024.04.26 16:41
Петров побил клубный рекорд «Краснодара»
2023.07.31 11:53
1
Восемь воспитанников «Краснодара» получили звания мастеров спорта России
2023.05.04 19:30
1
Защитник «Краснодара» Петров больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы
2022.05.06 12:40
Видео
ЭСК признала, что Сухой ошибся, назначив пенальти на Игнатове в матче «Краснодар» – «Спартак»
2021.11.25 14:16
47
Пять игроков сборной России получили травмы на дебютном сборе при Карпине
2021.09.03 11:48
14
Карпин – об изменениях в сборной: «У Чистякова и Кудряшова нехватка игровой практики. Макарову нужно освоиться в «Динамо»
2021.08.23 16:09
5
Фото
Лунев и Заболотный – в числе самых дорогих россиян с истекающими контрактами
2021.01.12 20:51
9
Мусаев: «Петров играл с «Ренном» с травмой, он герой! Защитник выбыл до конца года»
2020.10.24 22:14
5
Смольников и Комличенко вызваны в сборную России. Они заменят Петрова и Смолова
2020.10.04 23:31
12
Четыре игрока «Краснодара» могут пропустить матч с ПАОКом
2020.09.27 17:21
15
Фото
Шесть игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 30-го тура РПЛ по версии InStat
2020.07.23 14:18
5
Фото
Пять игроков «Краснодара» попали в символическую сборную 28-го тура РПЛ по версии InStat
2020.07.13 14:53
7
Фото
Иванович – лучший игрок первой части сезона РПЛ по точности передач
2019.12.15 21:12
6
Петров стал лучшим игроком «Краснодара» в ноябре. Он победил в опросе фанатов впервые
2019.12.11 21:47
Видео
Влашич, Чалов и еще 6 игроков поборются за звание автора лучшего гола РПЛ в ноябре
2019.11.26 11:36
2
В октябре РУСАДА проверила на допинг 8 футболистов российских клубов
2019.11.25 10:59
5
Сборная России забила 30-й гол в квалификации Евро-2020. Дебютным мячом отметился Петров
2019.11.19 23:07
4
Защитник «Краснодара» Петров: «Мне кажется, Кононову просто не дали поработать. В «Спартаке» такое давление»
2019.11.07 13:31
24
Петров стал пятым игроком «Краснодара», проведшим 200 матчей за команду
2019.10.21 11:33
2
«Много не пропущу»: Петров избежал серьезной травмы
2019.10.14 11:52
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