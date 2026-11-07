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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Сергей Петров
Статистика
€ 250 тыс
Сергей Петров - статистика
Краснодар
2 января 1991 (35)
#98 | Защитник
175 см | 71 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
70' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
1' - 57'
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Был в запасе
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
45' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
2 : 3
10.10.2026
Зенит
85' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
1' - 57'
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
1' - 57'
Россия. Кубок, 4 тур
Краснодар
0 : 2
13.10.2026
Факел
45' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Динамо
0 : 1
19.08.2026
Краснодар
Был в запасе
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