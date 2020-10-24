Мусаев: «Петров играл с «Ренном» с травмой, он герой! Защитник выбыл до конца года»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сыграет до следующего года. Информацию сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев.

«Петров получил травму ещe на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года», – сказал Мусаев.