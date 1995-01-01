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    Мусаев: «Петров играл с «Ренном» с травмой, он герой! Защитник выбыл до конца года»

    Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сыграет до следующего года. Информацию сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев.

    «Петров получил травму ещe на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Команда идет в РПЛ восьмой.
    • Петров в сезоне чемпионата России провел девять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +522

      Хейтер Аларм 30 минут назад

      Пусть врачей и реабилитологов меняют, безобразно, видимо, проходит процесс восстановления, не первый год постоянные проблемы с травмами, а сейчас вообще треш какой-то

      1
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      Рейтинг: +560

      JI e x a 1 час назад

      Краснодар лидирует в группе ЛЧ... =)))

      1
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      Рейтинг: +412

      Вальдемар IV 1 час назад

      вот что бывает когда самодур у клуба, поражения срамтакам, бесконечные потери лидеров, странная трансферная политика, не говоря уже о фан-секторе

      1
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      Рейтинг: +3135

      mopecekca > Вальдемар IV 55 минут назад

      уймись, членосос ******

      1
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      Рейтинг: +149

      аларм дубль2 > mopecekca 11 минут назад

      это алармы гандоши в одном лице!

      0
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      Рейтинг: +4459

      Томик 1 час назад

      Он то герой, а вот каких эпитетов достоин тренерский состав в этой ситуации? Зачем игрока сломали?

      4
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