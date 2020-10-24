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  • Мусаев: «Петров играл с «Ренном» с травмой, он герой! Защитник выбыл до конца года»

Мусаев: «Петров играл с «Ренном» с травмой, он герой! Защитник выбыл до конца года»

24 октября 2020, 22:14
5

Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сыграет до следующего года. Информацию сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев.

«Петров получил травму ещe на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» лидирует в группе Лиги чемпионов.
  • Команда идет в РПЛ восьмой.
  • Петров в сезоне чемпионата России провел девять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар Ренн Петров Сергей Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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Томик
1603567994
Он то герой, а вот каких эпитетов достоин тренерский состав в этой ситуации? Зачем игрока сломали?
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Вальдемар IV
1603568108
вот что бывает когда самодур у клуба, поражения срамтакам, бесконечные потери лидеров, странная трансферная политика, не говоря уже о фан-секторе
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JI e x a
1603569218
Краснодар лидирует в группе ЛЧ... =)))
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Хейтер Аларм
1603571262
Пусть врачей и реабилитологов меняют, безобразно, видимо, проходит процесс восстановления, не первый год постоянные проблемы с травмами, а сейчас вообще треш какой-то
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portero
1603634434
здоровья . слишком много травм в команде....
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