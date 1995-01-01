Мусаев: «Петров играл с «Ренном» с травмой, он герой! Защитник выбыл до конца года»

Пусть врачей и реабилитологов меняют, безобразно, видимо, проходит процесс восстановления, не первый год постоянные проблемы с травмами, а сейчас вообще треш какой-то
Защитник «Краснодара» Сергей Петров не сыграет до следующего года. Информацию сообщил главный тренер команды Мурад Мусаев.
«Петров получил травму ещe на разминке матча с «Ренном», но показал в той игре высокие цифры рывков и в целом провел хороший матч. Он герой! Отдается в каждой игре! Не понимаем, как он смог выйти и столько отыграть. Конечно, одно очко не стоит такого самопожертвования. Наш прогноз: Петров не сыграет до конца года», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» лидирует в группе Лиги чемпионов.
- Команда идет в РПЛ восьмой.
- Петров в сезоне чемпионата России провел девять матчей, забил два гола, сделал результативный пас.