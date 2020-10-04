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    Смольников и Комличенко вызваны в сборную России. Они заменят Петрова и Смолова

    Защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий «Динамо» Николай Комличенко вызваны в сборную России вместо травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова.

    «Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной из-за полученных небольших мышечных повреждений.

    Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива».

    Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из «Краснодара» и Николай Комличенко из «Динамо», – сообщает официальный телеграм-канал сборной России по футболу.

    • Сборная России проведет в октябре три матча.
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    Источник: пресс-служба РФС

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    04.10.2020 23:31
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2523

      absent32 34 минуты назад

      где логика? чем Смольников лучше Игнатьева? сколько усатый у руля сборной, столько непонятных решений по составу!

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