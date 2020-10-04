Смольников и Комличенко вызваны в сборную России. Они заменят Петрова и Смолова

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий «Динамо» Николай Комличенко вызваны в сборную России вместо травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова.

«Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной из-за полученных небольших мышечных повреждений.

Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива».

Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из «Краснодара» и Николай Комличенко из «Динамо», – сообщает официальный телеграм-канал сборной России по футболу.