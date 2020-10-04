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  • Смольников и Комличенко вызваны в сборную России. Они заменят Петрова и Смолова

Смольников и Комличенко вызваны в сборную России. Они заменят Петрова и Смолова

4 октября 2020, 23:31
12

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий «Динамо» Николай Комличенко вызваны в сборную России вместо травмированных Сергея Петрова и Федора Смолова.

«Сергей Петров и Федор Смолов не прибудут в расположение сборной из-за полученных небольших мышечных повреждений.

Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива».

Вместо Петрова и Смолова в сборную вызваны Игорь Смольников из «Краснодара» и Николай Комличенко из «Динамо», – сообщает официальный телеграм-канал сборной России по футболу.

  • Сборная России проведет в октябре три матча.
  • 8 октября команда Черчесова сыграет в товарищеском матче со Швецией, а 11 и 14 октября примет Турцию и Венгрию в рамках Лиги наций.

Источник: пресс-служба РФС
Россия Смолов Федор Смольников Игорь Петров Сергей Комличенко Николай
Комментарии (12)
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absent32
1601845606
где логика? чем Смольников лучше Игнатьева? сколько усатый у руля сборной, столько непонятных решений по составу!
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Дедуктор
1601869956
Лесового надо бы в сборную звать. Интереснейший игрок.
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САДЫЧОК
1601874799
Физрук решил , унизить нашу сборную !
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vladimir-7
1601879643
"Достойная" замена "мудрого" Черчесова.
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Lilipyt
1601924936
Равномерная замена! Вместо сильного нападающего, дали сильного нападающего. Как подумаешь от Динамовской атакующей мощи, аж страшно становится. Но тут все забыли, а как же наш ЗЕ, как же он! Звезда, сезонных откровений.
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афоня72
1602004638
ну допустим Смольников обедни не испортит..
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