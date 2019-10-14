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«Много не пропущу»: Петров избежал серьезной травмы

14 октября 2019, 11:52
4

Травма защитника «Краснодара» и сборной России Сергея Петрова оказалась не очень серьезной.

  • Игрок сборной Кипра Константинос Лайфис совершил грубый фол против Петрова в матче отбора Евро-2020.
  • Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото ноги травмированного футболиста.

«У него все хорошо, все обошлось. Надеюсь, в ближайших матчах он сможет сыграть», – сказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Сам Петров ответил на вопросы о травме следующим образом.

– Как здоровье? Нога болит?

– Спасибо, болит, конечно.

– В «Краснодаре» вас же просили беречься...

– Так получилось, это футбол.

– Много пропустите?

– Сейчас приеду в клуб, пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Кипр Россия Петров Сергей
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1571044544
Спасибо, Сергей, за игру, ты вчера показал достойный пример. Выздоравливай!
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Киркинитидец
1571052098
я против мордобоя!!!
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Argon
1571052740
В нашем лазарете только Петрова не хватало.
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Вальдемар IV
1571068234
много сколько? с динамо если и турками по нестрашно
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