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    «Много не пропущу»: Петров избежал серьезной травмы

    Травма защитника «Краснодара» и сборной России Сергея Петрова оказалась не очень серьезной.

    • Игрок сборной Кипра Константинос Лайфис совершил грубый фол против Петрова в матче отбора Евро-2020.
    • Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото ноги травмированного футболиста.

    «У него все хорошо, все обошлось. Надеюсь, в ближайших матчах он сможет сыграть», – сказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

    Сам Петров ответил на вопросы о травме следующим образом.

    – Как здоровье? Нога болит?

    – Спасибо, болит, конечно.

    – В «Краснодаре» вас же просили беречься...

    – Так получилось, это футбол.

    – Много пропустите?

    – Сейчас приеду в клуб, пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14562

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Спасибо, Сергей, за игру, ты вчера показал достойный пример. Выздоравливай!

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