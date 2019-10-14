«Много не пропущу»: Петров избежал серьезной травмы

Травма защитника «Краснодара» и сборной России Сергея Петрова оказалась не очень серьезной.
- Игрок сборной Кипра Константинос Лайфис совершил грубый фол против Петрова в матче отбора Евро-2020.
- Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото ноги травмированного футболиста.
«У него все хорошо, все обошлось. Надеюсь, в ближайших матчах он сможет сыграть», – сказал врач сборной России Эдуард Безуглов.
Сам Петров ответил на вопросы о травме следующим образом.
– Как здоровье? Нога болит?
– Спасибо, болит, конечно.
– В «Краснодаре» вас же просили беречься...
– Так получилось, это футбол.
– Много пропустите?
– Сейчас приеду в клуб, пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу.
Источник: «Спорт-Экспресс»