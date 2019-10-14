«Много не пропущу»: Петров избежал серьезной травмы

Травма защитника «Краснодара» и сборной России Сергея Петрова оказалась не очень серьезной.

Игрок сборной Кипра Константинос Лайфис совершил грубый фол против Петрова в матче отбора Евро-2020.

совершил грубый фол против Петрова в матче отбора Евро-2020. Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере фото ноги травмированного футболиста.

«У него все хорошо, все обошлось. Надеюсь, в ближайших матчах он сможет сыграть», – сказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Сам Петров ответил на вопросы о травме следующим образом.

– Как здоровье? Нога болит?

– Спасибо, болит, конечно.

– В «Краснодаре» вас же просили беречься...

– Так получилось, это футбол.

– Много пропустите?

– Сейчас приеду в клуб, пройду обследование. У нас там врачи есть, скажут. Думаю, волноваться не стоит. Много не пропущу.