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Интернасьонал
Родриго Вильягра
Новости
€ 3,50 млн
Родриго Вильягра - новости
Интернасьонал
14 февраля 2001 (25)
#5 | Полузащитник
178 см
Аргентина
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Трансферы
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
1 сентября
2
ЦСКА ведет переговоры о продаже полузащитника в бразильский клуб
15 июля
3
Определены 2 трансферных провала ЦСКА в 2025 году
31 января
4
ЦСКА объявил об уходе полузащитника в «Интернасьонал»
21 января
«Интернасьонал» сообщил о трансфере полузащитника ЦСКА
19 января
8
ЦСКА нашел клуб Вильягре: подробности трансфера
15 января
1
ЦСКА назвал двум клубам цену на Вильягру
7 января
5
Названы игроки «Краснодара» и ЦСКА, которых пригласили на заседание КДК по делу о расизме
2025.12.16 12:27
14
Подробности «дела о расизме» в матче «Краснодар» – ЦСКА, которое рассмотрит КДК
2025.12.14 23:11
5
Челестини ответил на обвинения в расизме со стороны «Краснодара»
2025.12.07 23:40
6
Кордоба обвинил игрока ЦСКА в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»
2025.12.07 22:15
15
ЦСКА должен Гусману деньги за трансфер игрока
2025.10.14 21:31
1
Легионер может дебютировать за ЦСКА спустя полгода после перехода
2025.09.03 08:05
5
Два игрока ЦСКА травмировались перед матчем на Суперкубок
2025.07.05 19:18
2
Фото
Ливай из «Спартака» сильнее всех упал в цене в РПЛ по версии Transfermarkt
2025.06.04 16:29
8
Гурцкая удивлен зимним усилением ЦСКА: «У меня такого не было в практике»
2025.05.26 22:58
2
Бабаев – о зимних новичках ЦСКА: «Нечем похвастаться – их вклад нулевой»
2025.04.30 19:47
В ЦСКА объяснили, почему аргентинский новичок не попадает в заявку команды
2025.04.07 09:46
5
Игрока ЦСКА вызвали в суд по делу об отмывании денег
2025.03.22 20:27
1
Стало известно, когда Вильягра может дебютировать за ЦСКА
2025.03.07 18:35
В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА
2025.03.07 17:38
6
Новичок ЦСКА Вильягра назвал свое сильнейшее игровое качество
2025.03.07 15:41
4
Вильягра прокомментировал переход в ЦСКА
2025.03.07 14:48
1
Мостовой отреагировал на переход Вильягры в ЦСКА
2025.03.07 12:37
3
Фото
ЦСКА объявил о переходе Вильягры
2025.03.06 22:17
3
В ЦСКА приняли окончательное решение по трансферу Вильягры
2025.03.06 19:57
Переход аргентинского опорника в ЦСКА оказался на грани срыва
2025.03.05 00:36
3
Фото
Потенциальный новичок ЦСКА прилетел в Москву
2025.03.03 14:14
6
Подробности трансфера опорника Вильягры в ЦСКА
2025.03.01 23:47
6
Журналист назвал сроки перехода Вильягры в ЦСКА
2025.02.28 15:06
2
1
2
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Пономарев – об игроке «Краснодара»: «Если сейчас не раскроется, можно заканчивать»
11:53
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
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10:52
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Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
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Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
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09:40
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Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
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Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
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