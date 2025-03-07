Стало известно, когда Вильягра может дебютировать за ЦСКА

Названа дата возможного дебюта полузащитника Родриго Вильягры в составе ЦСКА.

Аргентинец перешел после расторжения контракта с «Ривер Плейтом», но армейцы все равно заплатили 4+1 млн долларов за 50% прав на него.

С опорным хавбеком заключили соглашение по схеме «4+1».

Вильягра выбрал 5-й игровой номер.

«Родриго Вильягра может принять участие в завтрашнем матче ЦСКА против «Химок». Он готов к игре, решение будет за тренером», – сообщил источник.