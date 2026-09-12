Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,50 млн

Родриго Вильягра - статистика

Интернасьонал
14 февраля 2001 (25)
#5 | Полузащитник
178 см
Аргентина
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
75' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интернасьонал
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
12.09.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Баия
3 : 2
31.08.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
26.07.2026
Интернасьонал
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 86'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
3 : 1
31.05.2026
Интернасьонал
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Интернасьонал
4 : 1
17.05.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коритиба
2 : 2
09.05.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
04.05.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Интернасьонал
1 : 2
19.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
0 : 0
12.04.2026
Гремио
1' - 80'
57'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
02.04.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Интернасьонал
2 : 0
23.03.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
0 : 1
15.03.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Интернасьонал
1 : 3
13.02.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
0 : 1
29.01.2026
Атлетико Паранаэнсе
75' - 90'
Главные новости
Пономарев – об игроке «Краснодара»: «Если сейчас не раскроется, можно заканчивать»
11:53
Появилась информация о приглашении Роналду в сборную Португалии в ноябре
11:37
Ромуло оценил влияние багажа Аленичева на последнее чемпионство «Спартака»
10:52
4
Раскрыта сумма, которую Нигерия получила от России за товарищеский матч
10:43
6
Юран предложил Дзюбе играть за «Урал» без выездных матчей
10:34
Тренер Португалии объяснил конфликт с Роналду
10:21
Юран назвал условие для чемпионства «Спартака»
09:40
4
Тренер Португалии принял решение по извинениям перед Роналду
09:17
3
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
08:52
Тренер Португалии объявил, кто решит будущее Роналду в сборной
08:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+