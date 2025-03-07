В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА

Комитет РФС по статусу игроков рассмотрел заявку ЦСКА.

Накануне армейцы объявили о трансфере полузащитника Родриго Вильягры.

Аргентинец перешел после расторжения контракта с «Ривер Плейтом», но ЦСКА все равно заплатил 4+1 млн долларов за 50% прав на него.

С опорным хавбеком заключили соглашение по схеме «4+1».

Вильягра выбрал 5-й игровой номер.

«Удовлетворить заявление ПФК ЦСКА (Москва) о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры (14.02.2001 г.р.) вне регистрационного периода.

Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», – говорится в решении комитета.