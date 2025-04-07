В ЦСКА объяснили, почему аргентинский новичок не попадает в заявку команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с новичком команды Родриго Вильягрой, который пока не играл за команду.

«Вильягра не собирался лететь на дачу показаний в суде, в состав он не попадает не из-за этого. К Родриго прилетела его девушка, сейчас они ждут ребeнка и занимаются поиском квартиры – пока живут в отеле.

Вильягра пропустил все сборы, и нынешние игроки центра поля иерархически чуть выше. Плюс у нас нет травм, впервые за годы не все помещаются в заявку», – сказал Брейдо.