В ЦСКА объяснили, почему аргентинский новичок не попадает в заявку команды

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с новичком команды Родриго Вильягрой, который пока не играл за команду.
«Вильягра не собирался лететь на дачу показаний в суде, в состав он не попадает не из-за этого. К Родриго прилетела его девушка, сейчас они ждут ребeнка и занимаются поиском квартиры – пока живут в отеле.
Вильягра пропустил все сборы, и нынешние игроки центра поля иерархически чуть выше. Плюс у нас нет травм, впервые за годы не все помещаются в заявку», – сказал Брейдо.
- В этом году 24-летний Вильягра 1 раз попал в заявку на игру РПЛ, но на поле не вышел.
- ЦСКА приобрел аргентинца в марте у «Ривер Плейт» за 3,7 миллиона евро.
- В марте сообщалось, что Вильягру вызвали в суд в Аргентине в качестве свидетеля по делу об отмывании денег.
Источник: «Чемпионат»