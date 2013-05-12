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Родни Страссер
Статистика
Родни Страссер - статистика
Завершил карьеру
30 марта 1990 (36), Фритаун
#3 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Сьерра-Леоне
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
0 : 2
12.05.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
08.05.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 0
05.05.2013
Аталанта
77' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
0 : 0
28.04.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Интер
1 : 0
21.04.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Парма
0 : 3
14.04.2013
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
07.04.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
3 : 0
30.03.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2 : 0
17.03.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
4 : 1
10.03.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
1 : 0
03.03.2013
Парма
79' - 90'
81'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
1 : 2
24.02.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
15.02.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 0
10.02.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2 : 0
03.02.2013
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
1 : 2
27.01.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2 : 1
06.01.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
4 : 1
16.12.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
2 : 4
09.12.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1 : 3
30.11.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
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1 : 0
25.11.2012
Ювентус
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