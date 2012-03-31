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Серхио
Статистика
Серхио - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1977 (49), Авильес
#23 | Защитник
191 см | 87 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
20
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 5
31.03.2012
Реал
1' - 90'
4'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
0 : 2
25.03.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Сарагоса
1 : 1
17.03.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
2 : 1
12.03.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Мальорка
1 : 1
03.03.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
2 : 1
26.02.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
19.02.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
3 : 2
11.02.2012
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Спортинг
1 : 1
05.02.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
0 : 1
30.01.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 1
22.01.2012
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
1' - 72'
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
07.01.2012
Осасуна
1' - 88'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
1' - 90'
83'
5'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1 : 1
11.12.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
2 : 0
30.10.2011
Леванте
1' - 34'
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 2
26.10.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
3 : 0
23.10.2011
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
3 : 1
17.10.2011
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
2 : 1
11.09.2011
Спортинг
1' - 62'
30'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
0 : 0
28.08.2011
Осасуна
1' - 90'
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