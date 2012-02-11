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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Барселона
Осасуна - Барселона: обзор матча 11 февраля 2012
Осасуна
11.02.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 2
Завершен
Барселона
5'
Д. Лекич
22'
Д. Лекич
56'
Р. Гарсия
51'
А. Санчес
73'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Барселона
+1
Вторая желтая
Х. Маскерано
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
А. Дамиа
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
В. Вальдес
Травма
А. Сехудо
Замена
Лоло
️️️️
Нино
ГОЛ! 3:2!
К. Тельо
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ж. Пике
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Лекич
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Д. Алвес
ГОЛ! 3:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Нино
ГОЛ! 2:1!
А. Санчес
Пас отдал
И. Куэнка
Замена
К. Тельо
️️️️
Педро
Замена
И. Куэнка
️️️️
К. Пуйоль
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Д. Лекич
Пас отдал
А. Сехудо
16'
Желтая карточка
С. Роберто
ГОЛ! 1:0!
Д. Лекич
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
22
Юкка Райтала
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
11
Нино
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПВ
16
Деян Лекич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Лоло
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-3-2-1
1
Андрес
22
Райтала
23
Серхио
4
Фланьо
2
Бертран
14
Гарсия
10
Пуньяль
6
Некунам
11
Нино
16
Сехудо
16
Лекич
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
22
Абидаль
14
Маскерано
6
Роберто
6
Алькантара
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
14
Гарсия
2
Дамиа
2
Дамиа
14
Гарсия
11
Нино
8
Лоло
8
Лоло
11
Нино
16
Лекич
6
Бальде
6
Бальде
16
Лекич
3
Пике
4
Фабрегас
4
Фабрегас
3
Пике
9
Педро
37
Тельо
37
Тельо
9
Педро
5
Пуйоль
7
Куэнка
7
Куэнка
5
Пуйоль
Остались в запасе
Осасуна
Барселона
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
14
Ролан Лама
ЛВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Осасуна - Барселона
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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