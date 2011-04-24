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Жак Фати
Статистика
Жак Фати - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1984 (42)
#19 | Защитник
184 см | 75 кг
Сенегал | Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сошо
24
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
1 : 1
24.04.2011
Сошо
1' - 34'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сошо
2 : 1
02.04.2011
Брест
1' - 56'
Франция. Лига 1, 28 тур
Осер
2 : 0
19.03.2011
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сошо
0 : 2
12.03.2011
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0 : 1
05.03.2011
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Сошо
0 : 0
26.02.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
2 : 3
19.02.2011
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сошо
1 : 2
12.02.2011
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
1 : 0
05.02.2011
Сошо
1' - 90'
54'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сошо
5 : 1
29.01.2011
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
2 : 1
15.01.2011
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2 : 1
22.12.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
1 : 1
19.12.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нанси
1 : 0
11.12.2010
Сошо
1' - 81'
Франция. Лига 1, 16 тур
Сошо
2 : 1
04.12.2010
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сошо
1 : 1
06.11.2010
Осер
1' - 38'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 1
30.10.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2 : 0
16.10.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
3 : 0
02.10.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
2 : 1
25.09.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сошо
4 : 0
18.09.2010
Ницца
1' - 90'
40'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
2 : 1
11.09.2010
Сошо
82' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сошо
0 : 0
22.08.2010
Лилль
1' - 60'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 2
14.08.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2 : 1
07.08.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
55'
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