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    Фабио Ливерани - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Фабио
    Фамилия Ливерани
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 апреля 1976 (46 лет)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2011 31' -90' Палермо (Палермо) 1:3 Кьево (Верона)
    15.05.2011 1' -61' Сампдория (Генуя) 1:2 Палермо (Палермо)
    07.05.2011 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:1 Бари (Бари)
    16.04.2011 Был в запасе Рома (Рим) 2:3 Палермо (Палермо)
    10.04.2011 1' -72' Палермо (Палермо) 2:2 Чезена (Чезена)
    90'
    13.03.2011 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Палермо (Палермо)
    06.03.2011 46' -90' Лацио (Рим) 2:0 Палермо (Палермо)
    74'
    02.02.2011 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:1 Ювентус (Турин)
    30.01.2011 Был в запасе Интер (Милан) 3:2 Палермо (Палермо)
    22.01.2011 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Брешиа (Брешиа)
    16.01.2011 58' -90' Кальяри (Кальяри) 3:1 Палермо (Палермо)
    09.01.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Палермо (Палермо)
    06.01.2011 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:0 Сампдория (Генуя)
    19.12.2010 83' -90' Бари (Бари) 1:1 Палермо (Палермо)
    11.12.2010 72' -90' Палермо (Палермо) 3:1 Парма (Парма)
    06.12.2010 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Палермо (Палермо)
    28.11.2010 90' -90' Палермо (Палермо) 3:1 Рома (Рим)
    07.11.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Дженоа (Генуя)
    26.09.2010 1' -55' Палермо (Палермо) 2:2 Лечче (Лечче)
    23.09.2010 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:3 Палермо (Палермо)
    19.09.2010 70' -90' Палермо (Палермо) 1:2 Интер (Милан)
    12.09.2010 1' -70' Брешиа (Брешиа) 3:2 Палермо (Палермо)
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