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Фабио Ливерани
Статистика
Фабио Ливерани - статистика
Завершил карьеру
29 апреля 1976 (50)
#21 | Полузащитник
175 см | 73 кг
Италия | Сомали
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
22.05.2011
Кьево
31' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
1 : 2
15.05.2011
Палермо
1' - 61'
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
2 : 1
07.05.2011
Бари
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 3
16.04.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
2 : 2
10.04.2011
Чезена
1' - 72'
90'
Италия. Серия А, 29 тур
Дженоа
1 : 0
13.03.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
06.03.2011
Палермо
46' - 90'
74'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
2 : 1
02.02.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 2
30.01.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
1 : 0
22.01.2011
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
3 : 1
16.01.2011
Палермо
58' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
0 : 0
09.01.2011
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
3 : 0
06.01.2011
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1 : 1
19.12.2010
Палермо
83' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
3 : 1
11.12.2010
Парма
72' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1 : 0
06.12.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
3 : 1
28.11.2010
Рома
90' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1 : 0
07.11.2010
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
2 : 2
26.09.2010
Лечче
1' - 55'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
1 : 3
23.09.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
1 : 2
19.09.2010
Интер
70' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Брешиа
3 : 2
12.09.2010
Палермо
1' - 70'
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