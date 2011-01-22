Фабио Ливерани - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Ливерани
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 1976 (46 лет)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Фабио
|Фамилия
|Ливерани
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 апреля 1976 (46 лет)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2011
|31' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Кьево (Верона)
|15.05.2011
|1' -61'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Палермо (Палермо)
|07.05.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Бари (Бари)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:3
|Палермо (Палермо)
|10.04.2011
|1' -72'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Чезена (Чезена)
|90'
|13.03.2011
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|06.03.2011
|46' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|74'
|02.02.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:2
|Палермо (Палермо)
|22.01.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Брешиа (Брешиа)
|16.01.2011
|58' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|09.01.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|06.01.2011
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|19.12.2010
|83' -90'
|Бари (Бари)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|11.12.2010
|72' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Парма (Парма)
|06.12.2010
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|28.11.2010
|90' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Рома (Рим)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|26.09.2010
|1' -55'
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|23.09.2010
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:3
|Палермо (Палермо)
|19.09.2010
|70' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:2
|Интер (Милан)
|12.09.2010
|1' -70'
|Брешиа (Брешиа)
|3:2
|Палермо (Палермо)