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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Рома
Палермо - Рома: обзор матча 28 ноября 2010
Палермо
28.11.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Рома
21'
Ф. Микколи
62'
Й. Иличич
66'
А. Ночерино
90+2'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Рома
+2
ГОЛ! 3:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Сисиньо
Замена
Ф. Ливерани
️️️️
Х. Пасторе
+1
Замена
М. Маккароне
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Сисиньо
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 3:0!
А. Ночерино
Пас отдал
Ч. Бово
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Д. Писарро
ГОЛ! 2:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Замена
Д. Гоян
️️️️
Э. Муньос
Желтая карточка
А. Бачинович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
(К)
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
25
Армин Бачинович
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЛФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
АП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
6
Муньос
6
Кассани
25
Бачинович
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
72
Иличич
10
Микколи
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
5
Мексес
4
Жуан
6
Риисе
7
Писарро
16
Де Росси
30
Симплисио
7
Менез
22
Боррьелло
10
Тотти
6
Муньос
30
Гоян
30
Гоян
6
Муньос
15
Пасторе
21
Ливерани
21
Ливерани
15
Пасторе
10
Микколи
7
Маккароне
7
Маккароне
10
Микколи
7
Менез
12
Сисиньо
12
Сисиньо
7
Менез
7
Писарро
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Писарро
Остались в запасе
Палермо
Рома
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Палермо - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:40 (прямая)
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