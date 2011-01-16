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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 16 января 2011
Кальяри
16.01.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 1
Завершен
Палермо
23'
А. Матри
47'
А. Ночерино (АГ)
54'
Д. Бьондини
50'
Х. Пасторе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Матри
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
Ж. Педро
️️️️
Й. Иличич
Замена
Ф. Ливерани
️️️️
А. Бачинович
ГОЛ! 3:1!
Д. Бьондини
Желтая карточка
М. Кассани
ГОЛ! 2:1!
Х. Пасторе
Пас отдал
Й. Иличич
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Ночерино
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
Пас отдал
Р. Аквафреска
13'
Желтая карточка
А. Бачинович
12'
Желтая карточка
Й. Иличич
Желтая карточка
Д. Конти
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
25
Армин Бачинович
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
33
Агостини
13
Астори
2
Канини
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
8
Бьондини
7
Нене
21
Матри
99
Аквафреска
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
6
Муньос
4
Анджелкович
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
23
Ночерино
25
Бачинович
15
Пасторе
72
Иличич
7
Маккароне
21
Матри
4
Ланер
4
Ланер
21
Матри
99
Аквафреска
26
Рагацу
26
Рагацу
99
Аквафреска
25
Бачинович
21
Ливерани
21
Ливерани
25
Бачинович
72
Иличич
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
72
Иличич
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
28
Даниэле Маджлиоккетти
ЦЗ
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Кальяри - Палермо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Сант-Элия
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