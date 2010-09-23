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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Палермо
Ювентус - Палермо: обзор матча 23 сентября 2010
Ювентус
23.09.2010, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 3
Завершен
Палермо
87'
В. Яквинта
3'
Х. Пасторе
62'
Й. Иличич
86'
Ч. Бово
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Палермо
+2
Замена
М. Дармиан
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
Й. Иличич
ГОЛ! 1:3!
В. Яквинта
Пас отдал
М. Мотта
ГОЛ! 0:3!
Ч. Бово
Замена
Н. Ригони
️️️️
А. Бачинович
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Пинилья
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Замена
А. Аквилани
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
В. Яквинта
️️️️
С. Пепе
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
К. Маркизио
20'
17'
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ! 0:1!
Х. Пасторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
26
Зденек Грыгера
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Милош Красич
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
(К)
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ЛФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-1-3-2
30
Сторари
26
Грыгера
14
Кьеллини
19
Бонуччи
16
Мотта
30
Мело
3
Пепе
10
Маркизио
17
Красич
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
6
Муньос
83
Бово
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
51
Пинилья
72
Иличич
10
Дель Пьеро
20
Аквилани
20
Аквилани
10
Дель Пьеро
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
3
Пепе
19
Яквинта
19
Яквинта
3
Пепе
15
Пасторе
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Пасторе
25
Бачинович
69
Ригони
69
Ригони
25
Бачинович
51
Пинилья
11
Эрнандес
11
Эрнандес
51
Пинилья
Остались в запасе
Ювентус
Палермо
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Никола Легротталье
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Ювентус - Палермо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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