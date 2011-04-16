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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 16 апреля 2011
Рома
16.04.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 3
Завершен
Палермо
20'
Ф. Тотти (П)
90+2'
М. Вучинич
43'
М. Пинилья (П)
84'
А. Эрнандес
90'
А. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
ГОЛ! 2:3!
М. Вучинич
Пас отдал
М. Боррьелло
+2
+1
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Эрнандес
ГОЛ! 1:3!
А. Эрнандес
Пас отдал
М. Пинилья
ГОЛ! 1:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
М. Пинилья
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ж. Менез
Замена
А. Аква
️️️️
А. Бачинович
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Рози
Желтая карточка
Д. Гоян
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пинилья
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тотти
20'
19'
Желтая карточка
А. Бачинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ЛП
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Алеандро Рози
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
(К)
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Рома
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
8
Бурдиссо
51
Лориа
27
Кассетти
11
Таддеи
7
Писарро
16
Де Росси
20
Рози
10
Тотти
7
Менез
4-3-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
30
Гоян
42
Бальдзаретти
8
Мильяччо
25
Бачинович
23
Ночерино
15
Пасторе
51
Пинилья
11
Эрнандес
20
Рози
9
Вучинич
9
Вучинич
20
Рози
7
Менез
22
Боррьелло
22
Боррьелло
7
Менез
11
Эрнандес
27
Куртич
27
Куртич
11
Эрнандес
25
Бачинович
18
Аква
18
Аква
25
Бачинович
Остались в запасе
Рома
Палермо
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Рома - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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