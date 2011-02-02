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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Ювентус
Палермо - Ювентус: обзор матча 02 февраля 2011
Палермо
02.02.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
7'
Ф. Микколи
20'
Д. Мильяччо
36'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Ювентус
Желтая карточка
П. Касами
+3
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Ф. Гроссо
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Матри
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Аквилани
Замена
П. Касами
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Ф. Мело
Желтая карточка
К. Маркизио
ГОЛ! 2:1!
К. Маркизио
ГОЛ! 2:0!
Д. Мильяччо
20'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Бальдзаретти
11'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Микколи
Пас отдал
Х. Пасторе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
25
Армин Бачинович
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
72
Йосип Иличич
ПВ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
4
Анджелкович
6
Кассани
23
Ночерино
25
Бачинович
8
Мильяччо
15
Пасторе
72
Иличич
10
Микколи
4-1-3-2
1
Буффон
26
Грыгера
14
Кьеллини
15
Барцальи
6
Гроссо
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
10
Маркизио
10
Дель Пьеро
21
Матри
42
Бальдзаретти
36
Дармиан
36
Дармиан
42
Бальдзаретти
72
Иличич
23
Касами
23
Касами
72
Иличич
10
Микколи
9
Паолуччи
9
Паолуччи
10
Микколи
20
Аквилани
22
Сиссоко
22
Сиссоко
20
Аквилани
6
Гроссо
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
6
Гроссо
21
Матри
55
Мартинес
55
Мартинес
21
Матри
Остались в запасе
Палермо
Ювентус
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Палермо - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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