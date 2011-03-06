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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Палермо
Лацио - Палермо: обзор матча 06 марта 2011
Лацио
06.03.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Палермо
7'
Д. Скулли
17'
Д. Скулли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Палермо
Замена
Х. Гарридо
️️️️
Матузалем
Желтая карточка
М. Сарате
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
Ф. Ливерани
Замена
М. Брешиано
️️️️
Эрнанес
Замена
А. Аква
️️️️
Й. Иличич
Желтая карточка
Л. Скалони
Замена
М. Паолуччи
️️️️
А. Эрнандес
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Д. Скулли
Замена
Ф. Ливерани
️️️️
С. Анджелкович
Желтая карточка
Э. Муньос
ГОЛ! 2:0!
Д. Скулли
Пас отдал
К. Ледесма
17'
ГОЛ! 1:0!
Д. Скулли
Пас отдал
К. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джузеппе Скулли
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Эрнанес
АП
9
Мауро Сарате
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
8
Джулио Мильяччо
ПЗ
42
Федерико Бальдзаретти
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
6
Маттиа Кассани
(К)
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
18
Африйе Аква
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-4-1-1
16
Муслера
26
Раду
20
Бьява
2
Стендардо
5
Скалони
10
Скулли
24
Ледесма
27
Матузалем
9
Сарате
10
Эрнанес
10
Флоккари
4-3-1-2
46
Сиригу
8
Мильяччо
83
Бово
4
Анджелкович
6
Муньос
6
Кассани
23
Ночерино
42
Бальдзаретти
15
Пасторе
11
Эрнандес
72
Иличич
27
Матузалем
22
Гарридо
22
Гарридо
27
Матузалем
10
Эрнанес
23
Брешиано
23
Брешиано
10
Эрнанес
10
Скулли
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Скулли
4
Анджелкович
21
Ливерани
21
Ливерани
4
Анджелкович
72
Иличич
18
Аква
18
Аква
72
Иличич
11
Эрнандес
9
Паолуччи
9
Паолуччи
11
Эрнандес
Остались в запасе
Лацио
Палермо
46
Томмазо Берни
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Лацио - Палермо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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