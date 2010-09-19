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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Интер
Палермо - Интер: обзор матча 19 сентября 2010
Палермо
19.09.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 2
Завершен
Интер
26'
Й. Иличич
60'
С. Это'О
68'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Интер
Замена
М. Марига
️️️️
Г. Пандев
Замена
М. Пинилья
️️️️
Й. Иличич
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Станкович
Замена
М. Маккароне
️️️️
А. Эрнандес
Замена
С. Мунтари
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
Ф. Ливерани
️️️️
А. Бачинович
ГОЛ! 1:2!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Станкович
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
Пас отдал
Д. Милито
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ЛП
25
Армин Бачинович
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Антонио Ночерино
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
21
Горан Пандев
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
6
Муньос
83
Бово
6
Кассани
25
Бачинович
8
Мильяччо
23
Ночерино
15
Пасторе
11
Эрнандес
72
Иличич
4-1-3-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
5
Станкович
21
Пандев
9
Это'О
22
Милито
25
Бачинович
21
Ливерани
21
Ливерани
25
Бачинович
11
Эрнандес
7
Маккароне
7
Маккароне
11
Эрнандес
72
Иличич
51
Пинилья
51
Пинилья
72
Иличич
5
Станкович
18
Сантон
18
Сантон
5
Станкович
22
Милито
4
Мунтари
4
Мунтари
22
Милито
21
Пандев
31
Марига
31
Марига
21
Пандев
Остались в запасе
Палермо
Интер
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Палермо - Интер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
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