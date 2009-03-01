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    Рафаэле Скьяви - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Рафаэле
    Фамилия Скьяви
    Команда Падова
    Состав Основной
    Родной город Кава-де-Тиррени
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 12 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2009 1' -15' Болонья (Болонья) 2:1 Лечче (Лечче)
    10.05.2009 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Наполи (Неаполь)
    03.05.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:2 Лечче (Лечче)
    26.04.2009 72' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Катания (Катания)
    11.04.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 1:3 Сампдория (Генуя)
    33'
    05.04.2009 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    22.03.2009 1' -46' Лечче (Лечче) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    15.03.2009 1' -46' Палермо (Палермо) 5:2 Лечче (Лечче)
    08.03.2009 1' -90' Лечче (Лечче) 0:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    34'
    01.03.2009 1' -90' Удинезе (Удине) 2:0 Лечче (Лечче)
    15.02.2009 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 Лечче (Лечче)
    01.02.2009 Был в запасе Сиена (Сиена) 1:2 Лечче (Лечче)
    28.01.2009 85' -90' Кьево (Верона) 1:1 Лечче (Лечче)
    25.01.2009 52' -90' Лечче (Лечче) 3:3 Торино (Турин)
    11.01.2009 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Лечче (Лечче)
    21.12.2008 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:0 Болонья (Болонья)
    65'
    13.12.2008 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Лечче (Лечче)
    56'
    07.12.2008 1' -71' Лечче (Лечче) 1:2 Ювентус (Турин)
    61'
    29.11.2008 1' -90' Катания (Катания) 1:1 Лечче (Лечче)
    23.11.2008 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:3 Рома (Рим)
    24.09.2008 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2008 Был в запасе Торино (Турин) 3:0 Лечче (Лечче)
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