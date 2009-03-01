Рафаэле Скьяви - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Рафаэле
|Фамилия
|Скьяви
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кава-де-Тиррени
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Имя
|Рафаэле
|Фамилия
|Скьяви
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кава-де-Тиррени
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|12
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2009
|1' -15'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|10.05.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|03.05.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Лечче (Лечче)
|26.04.2009
|72' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Катания (Катания)
|11.04.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|33'
|05.04.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|22.03.2009
|1' -46'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|15.03.2009
|1' -46'
|Палермо (Палермо)
|5:2
|Лечче (Лечче)
|08.03.2009
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|34'
|01.03.2009
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|01.02.2009
|Был в запасе
|Сиена (Сиена)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|28.01.2009
|85' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|25.01.2009
|52' -90'
|Лечче (Лечче)
|3:3
|Торино (Турин)
|11.01.2009
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|21.12.2008
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|65'
|13.12.2008
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Лечче (Лечче)
|56'
|07.12.2008
|1' -71'
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|61'
|29.11.2008
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|23.11.2008
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:3
|Рома (Рим)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2008
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:0
|Лечче (Лечче)