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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Сампдория
Лечче - Сампдория: обзор матча 11 апреля 2009
Лечче
11.04.2009, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 3
Завершен
Сампдория
59'
Ф. Касерта (П)
11'
Д. Паццини
30'
А. Кассано (П)
88'
А. Кассано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Сампдория
Замена
Г. Марилунго
️️️️
А. Кассано
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Кассано
Замена
А. Джулиатто
️️️️
Л. Арьятти
Замена
М. Ферри
️️️️
С. Луккини
Замена
Р. Циглер
️️️️
М. Падалино
Желтая карточка
А. Седрик Конан
Желтая карточка
Д. Гастальделло
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ф. Касерта
Замена
А. Седрик Конан
️️️️
А. Эспозито
Желтая карточка
Р. Скьяви
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Кассано
Желтая карточка
Д. Вивес
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
С. Тирибокки
20'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
6
Анжело
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-4-2
22
Бенусси
14
Скьяви
14
Фабиано
28
Эспозито
0
Арьятти
6
Анжело
5
Вивес
26
Касерта
9
Кастильо
90
Тирибокки
3-4-2
12
Кастеллацци
5
Гастальделло
20
Аккарди
17
Луккини
4
Падалино
17
Паломбо
23
Саммарко
0
Франческини
99
Кассано
11
Паццини
28
Эспозито
25
Конан
25
Конан
28
Эспозито
0
Арьятти
3
Джулиатто
3
Джулиатто
0
Арьятти
90
Тирибокки
33
Пападопулос
33
Пападопулос
90
Тирибокки
4
Падалино
3
Циглер
3
Циглер
4
Падалино
17
Луккини
29
Ферри
29
Ферри
17
Луккини
99
Кассано
19
Марилунго
19
Марилунго
99
Кассано
Остались в запасе
Лечче
Сампдория
21
Антонио Розати
ВР
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
11
Джанни Мунари
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
Остались в запасе
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Лечче - Сампдория
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Дондарини
(Финале-Эмилия)
Стадион:
Виа Дель Маре
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