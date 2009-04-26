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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Катания
Лечче - Катания: обзор матча 26 апреля 2009
Лечче
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Катания
11'
Д. Мунари
25'
С. Тирибокки
47'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Катания
Вторая желтая
Ф. Скьякка
Замена
А. Седрик Конан
️️️️
Д. Пападопулос
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Р. Скьяви
️️️️
А. Дзанкетта
Желтая карточка
Ф. Скьякка
ГОЛ! 2:1!
Х. Мартинес
Замена
Д. Спинези
️️️️
М. Иско
Замена
Ф. Скьякка
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
А. Дзанкетта
ГОЛ! 2:0!
С. Тирибокки
ГОЛ! 1:0!
Д. Мунари
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
18
Андреа Д'Амико
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
24
Джоната Спинези
ЦФ
4-3-2
22
Бенусси
3
Джулиатто
14
Фабиано
28
Эспозито
3
Поленьи
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
11
Мунари
33
Пападопулос
90
Тирибокки
4-4-2
1
Косицки
2
Потенца
6
Стовини
26
Сильвестре
33
Капуано
22
Иско
27
Бьяджианти
5
Карбони
19
Льяма
55
Мартинес
15
Моримото
33
Пападопулос
25
Конан
25
Конан
33
Пападопулос
7
Дзанкетта
14
Скьяви
14
Скьяви
7
Дзанкетта
90
Тирибокки
9
Кастильо
9
Кастильо
90
Тирибокки
22
Иско
24
Спинези
24
Спинези
22
Иско
19
Льяма
18
Скьякка
18
Скьякка
19
Льяма
Остались в запасе
Лечче
Катания
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
18
Андреа Д'Амико
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
Остались в запасе
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
18
Андреа Д'Амико
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Лечче - Катания
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Виа Дель Маре
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