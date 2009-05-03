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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лечче
Ювентус - Лечче: обзор матча 03 мая 2009
Ювентус
03.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Лечче
54'
П. Недвед
66'
П. Недвед
11'
А. Седрик Конан
90'
Х. Игнасио Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лечче
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
Д. Баста
️️️️
Л. Арьятти
ГОЛ! 2:2!
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
А. Седрик Конан
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Д. Вивес
Замена
Д. Зебина
️️️️
З. Грыгера
ГОЛ! 2:1!
П. Недвед
Желтая карточка
П. Недвед
ГОЛ! 1:1!
П. Недвед
Желтая карточка
А. Седрик Конан
Замена
М. Маркьонни
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
К. Поульсен
️️️️
М. Каморанези
Желтая карточка
У. Мельберг
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Седрик Конан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
4-3-3
1
Буффон
29
Де Челье
6
Легротталье
0
Мельберг
26
Грыгера
11
Недвед
14
Дзанетти
45
Каморанези
19
Яквинта
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-3-2
22
Бенусси
3
Поленьи
14
Фабиано
28
Эспозито
3
Джулиатто
5
Вивес
4
Эдиньо
0
Арьятти
90
Тирибокки
25
Конан
26
Грыгера
11
Зебина
11
Зебина
26
Грыгера
45
Каморанези
29
Поульсен
29
Поульсен
45
Каморанези
10
Дель Пьеро
32
Маркьонни
32
Маркьонни
10
Дель Пьеро
0
Арьятти
8
Баста
8
Баста
0
Арьятти
25
Конан
9
Кастильо
9
Кастильо
25
Конан
5
Вивес
33
Пападопулос
33
Пападопулос
5
Вивес
Остались в запасе
Ювентус
Лечче
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Ювентус - Лечче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Стадио Олимпико
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