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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Ювентус
Лечче - Ювентус: обзор матча 07 декабря 2008
Лечче
07.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 2
Завершен
Ювентус
83'
Д. Качья
56'
С. Джовинко
88'
Амаури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Ювентус
ГОЛ! 1:2!
Амаури
ГОЛ! 1:1!
Д. Качья
Замена
П. Де Челье
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Д. Качья
️️️️
Д. Мунари
Желтая карточка
Н. Легротталье
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Л. Арьятти
Замена
А. Джулиатто
️️️️
Р. Скьяви
Желтая карточка
Р. Скьяви
ГОЛ! 0:1!
С. Джовинко
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ПЗ
11
Джанни Мунари
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
0
Лука Арьятти
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
26
Фабио Касерта
ПП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
4-3-2
22
Бенусси
14
Скьяви
2
Стендардо
14
Фабиано
28
Эспозито
11
Мунари
5
Вивес
0
Арьятти
9
Кастильо
90
Тирибокки
4-4-2
13
Маннингер
26
Грыгера
14
Кьеллини
6
Легротталье
3
Молинаро
32
Маркьонни
22
Сиссоко
10
Маркизио
11
Недвед
11
Амаури
21
Джовинко
14
Скьяви
3
Джулиатто
3
Джулиатто
14
Скьяви
0
Арьятти
26
Касерта
26
Касерта
0
Арьятти
11
Мунари
21
Качья
21
Качья
11
Мунари
32
Маркьонни
29
Де Челье
29
Де Челье
32
Маркьонни
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
Главный тренер
Марио Беретта
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лечче - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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