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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Лечче
Сиена - Лечче: обзор матча 01 февраля 2009
Сиена
01.02.2009, воскресенье, 17:15
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 2
Завершен
Лечче
79'
А. Геззаль
15'
С. Тирибокки
55'
Х. Игнасио Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Лечче
Замена
А. Ардито
️️️️
Ф. Касерта
Замена
А. Росси
️️️️
К. Дель Гроссо
ГОЛ! 1:2!
А. Геззаль
ГОЛ! 0:2!
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Э. Калайо
️️️️
Л. Яролим
Замена
А. Геззаль
️️️️
М. Фрик
Желтая карточка
Д. Портанова
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Тирибокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Пол Кодря
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
4
Марио Фрик
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
0
Антонио Дзито
ЦП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
6
Анжело
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
3-4-1-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
90
Портанова
28
Брандау
18
Суньига
13
Харджа
8
Вергассола
5
Кодря
20
Яролим
7
Маккароне
4
Фрик
4-3-2
22
Бенусси
3
Поленьи
2
Стендардо
28
Эспозито
3
Джулиатто
26
Касерта
5
Вивес
0
Арьятти
90
Тирибокки
9
Кастильо
36
Дель Гроссо
21
Росси
21
Росси
36
Дель Гроссо
4
Фрик
5
Геззаль
5
Геззаль
4
Фрик
20
Яролим
16
Калайо
16
Калайо
20
Яролим
26
Касерта
21
Ардито
21
Ардито
26
Касерта
Остались в запасе
Сиена
Лечче
0
Антонио Дзито
ЦП
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
6
Анжело
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
0
Антонио Дзито
ЦП
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
84
Ахмед Баруссо
ЦП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
6
Анжело
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Сиена - Лечче
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Артемио Франки
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