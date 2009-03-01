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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Лечче
Удинезе - Лечче: обзор матча 01 марта 2009
Удинезе
01.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
74'
Г. Д'Агостино
90'
Д. Паскуале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Лечче
Желтая карточка
А. Дзанкетта
ГОЛ! 2:0!
Д. Паскуале
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Санчес
Замена
Н. Вайго
️️️️
Д. Пападопулос
Красная карточка
Л. Арьятти
ГОЛ! 1:0!
Г. Д'Агостино
Замена
️️️️
С. Пепе
Замена
А. Дзанкетта
️️️️
Эдиньо
Замена
Д. Вивес
️️️️
Ф. Касерта
Желтая карточка
А. Эспозито
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
С. Тирибокки
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
Д. Мунари
Желтая карточка
Эдиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
6
Анжело
ПП
26
Фабио Касерта
ПП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
3-2-3-2
22
Беларди
27
Фелипе
35
Кода
25
Сапата
3
Лукович
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
3
Пепе
4
Санчес
9
Флоро Флорес
3-5-2
22
Бенусси
14
Фабиано
28
Эспозито
14
Скьяви
26
Касерта
6
Анжело
11
Мунари
4
Эдиньо
0
Арьятти
90
Тирибокки
33
Пападопулос
4
Санчес
26
Паскуале
26
Паскуале
4
Санчес
22
Исла
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
22
Исла
33
Пападопулос
11
Вайго
11
Вайго
33
Пападопулос
4
Эдиньо
7
Дзанкетта
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
26
Касерта
5
Вивес
5
Вивес
26
Касерта
Остались в запасе
Удинезе
Лечче
37
Ян Копривец
ВР
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
10
Кристиан Ободо
ЦП
Остались в запасе
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Удинезе - Лечче
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Велотто
(Гроссето)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
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