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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лечче
Палермо - Лечче: обзор матча 15 марта 2009
Палермо
15.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
5 : 2
Завершен
Лечче
11'
Э. Кавани (П)
41'
Ф. Микколи
56'
С. Кьер
59'
Э. Кавани
17'
С. Тирибокки
34'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лечче
Желтая карточка
Ф. Касерта
Замена
️️️️
Э. Кавани
Замена
Д. Тедеско
️️️️
А. Ночерино
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Замена
️️️️
Ф. Микколи
Желтая карточка
А. Седрик Конан
ГОЛ! 4:2!
Э. Кавани
ГОЛ! 3:2!
С. Кьер
Желтая карточка
Ф. Ливерани
Замена
А. Седрик Конан
️️️️
Р. Скьяви
ГОЛ! 2:2!
Ф. Микколи
Желтая карточка
Ф. Микколи
ГОЛ! 1:2!
С. Тирибокки
17'
ГОЛ! 1:1!
С. Тирибокки
16'
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
11'
10'
Желтая карточка
Д. Вивес
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
4
Эдиньо
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
6
Анжело
ПП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
4-1-2-2
32
Амелия
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
10
Микколи
10
Кавани
4-3-2
21
Розати
3
Джулиатто
2
Стендардо
14
Фабиано
14
Скьяви
4
Эдиньо
11
Мунари
5
Вивес
90
Тирибокки
9
Кастильо
23
Ночерино
4
Тедеско
4
Тедеско
23
Ночерино
14
Скьяви
25
Конан
25
Конан
14
Скьяви
9
Кастильо
26
Касерта
26
Касерта
9
Кастильо
6
Анжело
6
Анжело
Остались в запасе
Палермо
Лечче
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Тициано Поленьи
ПЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Палермо - Лечче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Дондарини
(Финале-Эмилия)
Стадион:
Ренцо Барбера
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