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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Аталанта
Лечче - Аталанта: обзор матча 22 марта 2009
Лечче
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Аталанта
9'
Ф. Касерта
90'
Ф. Касерта (П)
29'
С. Падоин
48'
С. Падоин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Аталанта
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Касерта
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
А. Дзанкетта
️️️️
Н. Вайго
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Дефенди
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Д. Беллини
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Эдиньо
ГОЛ! 1:2!
С. Падоин
Замена
А. Ардито
️️️️
Р. Скьяви
Желтая карточка
Н. Вайго
ГОЛ! 1:1!
С. Падоин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Касерта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
11
Н'Диайе-Папа Вайго
ЛП
0
Лука Арьятти
ЛП
4
Эдиньо
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
6
Анжело
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
3-5-1
22
Бенусси
14
Скьяви
14
Фабиано
28
Эспозито
0
Арьятти
26
Касерта
11
Вайго
4
Эдиньо
6
Анжело
9
Кастильо
4-4-1
47
Консильи
17
Манфредини
3
Пеллегрино
25
Капелли
6
Беллини
34
Дефенди
8
Чигарини
17
Гуаренте
19
Падоин
10
Флоккари
14
Скьяви
21
Ардито
21
Ардито
14
Скьяви
11
Вайго
7
Дзанкетта
7
Дзанкетта
11
Вайго
4
Эдиньо
33
Пападопулос
33
Пападопулос
4
Эдиньо
6
Беллини
13
Пелузо
13
Пелузо
6
Беллини
0
Де Ашентис
0
Де Ашентис
34
Дефенди
7
Черчи
7
Черчи
34
Дефенди
Остались в запасе
Лечче
Аталанта
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лечче - Аталанта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Виа Дель Маре
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