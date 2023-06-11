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Вут Брама - статистика

Завершил карьеру
21 августа 1986 (40), Альмело
#6 | Полузащитник
176 см | 71 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Твенте
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Твенте
1 : 0
11.06.2023
Спарта
1' - 78'
49'
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Спарта
1 : 1
08.06.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Твенте
4 : 0
04.06.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Херенвен
1 : 2
01.06.2023
Твенте
69' - 90'
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Твенте
3 : 1
28.05.2023
Аякс
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
0 : 5
21.05.2023
Твенте
66' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Твенте
4 : 0
12.05.2023
НЕК
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Эммен
0 : 3
07.05.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
3 : 3
23.04.2023
Спарта
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Утрехт
1 : 0
16.04.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
4 : 0
09.04.2023
Камбур
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Экселсиор
0 : 0
01.04.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.10.2022
Твенте
58' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Твенте
3 : 0
01.10.2022
Витесс
87' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Херенвен
2 : 1
18.09.2022
Твенте
89' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
11.09.2022
Твенте
41' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 1
03.09.2022
ПСВ
62' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Твенте
4 : 0
31.08.2022
Экселсиор
60' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 0
28.08.2022
Твенте
Был в запасе
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