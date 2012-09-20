Вут Брама - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Вут
|Фамилия
|Брама
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альмело
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Вут
|Фамилия
|Брама
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альмело
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|73' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:3
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|22.11.2012
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|09.11.2012
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|25.10.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Твенте (Энсхеде)
|04.10.2012
|1' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|20.09.2012
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)