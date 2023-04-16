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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Твенте
Утрехт - Твенте: обзор матча 16 апреля 2023
Утрехт
16.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
70'
С. ван де Стрек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Твенте
Замена
Х. тер Авест
️️️️
Й. Торнстра
89'
81'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
А. Декотт
️️️️
О. Буссаид
77'
76'
Замена
М. Садилек
️️️️
М. Влап
76'
Замена
М. Угальде
️️️️
С. Стейн
Замена
Б. Дост
️️️️
А. Дувикас
73'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
В. Йенсен
72'
ГОЛ! 1:0!
С. ван де Стрек
70'
36'
Желтая карточка
В. Мисиджан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Лук Броуверс
ОП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
9
Антони Декотт
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-2-2-1-1
1
де Кейзер
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
21
Торнстра
20
Броуверс
22
ван де Стрек
55
Йенсен
49
Буссаид
9
Дувикас
4-1-2-3
1
Уннершталь
30
Бренет
5
Плегесуэло
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
14
Стейн
14
Влап
7
Мисиджан
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
21
Торнстра
5
тер Авест
5
тер Авест
21
Торнстра
55
Йенсен
70
Боздоган
70
Боздоган
55
Йенсен
49
Буссаид
9
Декотт
9
Декотт
49
Буссаид
9
Дувикас
12
Дост
12
Дост
9
Дувикас
14
Влап
23
Садилек
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
9
Угальде
9
Угальде
14
Стейн
Остались в запасе
Утрехт
Твенте
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Рене Хак
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Утрехт - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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