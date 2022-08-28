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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Твенте
Волендам - Твенте: обзор матча 28 августа 2022
Волендам
28.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Твенте
85'
Замена
М. Угальде
️️️️
М. Влап
76'
Замена
Л. Эверинк
️️️️
Д. Бренет
71'
Замена
В. Черны
️️️️
Х. Цолис
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Б. Улд-Чих
71'
Желтая карточка
Д. ван Мегем
61'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Х. Верман
58'
46'
Замена
М. Брюнс
️️️️
Р. Преппер
46'
Замена
М. Влап
️️️️
С. Стейн
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Дуири
46'
Желтая карточка
А. Дуири
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
16
Ашраф Дуири
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Мичел Влап
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
4-1-2-3
1
Станкович
4
Плат
5
Бенамар
2
Джон Маркин
4
Мирани
6
Эйтинг
16
Дуири
7
ван Мегем
9
Верман
77
Улд-Чих
21
Мюрен
4-2-3-1
1
Уннершталь
30
Бренет
3
Преппер
2
Хилгерс
5
Смал
6
Зерруки
23
Садилек
11
Ротс
14
Стейн
17
Цолис
9
ван Вольфсвинкел
16
Дуири
5
Джеймс
5
Джеймс
16
Дуири
9
Верман
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
9
Верман
77
Улд-Чих
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
77
Улд-Чих
3
Преппер
38
Брюнс
38
Брюнс
3
Преппер
30
Бренет
24
Эверинк
24
Эверинк
30
Бренет
14
Стейн
14
Влап
14
Влап
14
Стейн
17
Цолис
18
Черны
18
Черны
17
Цолис
Влап
9
Угальде
9
Угальде
Влап
Остались в запасе
Волендам
Твенте
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Волендам - Твенте
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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