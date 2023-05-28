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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Аякс
Твенте - Аякс: обзор матча 28 мая 2023
Твенте
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 1
Завершен
Аякс
46'
М. Угальде
51'
Х. Плегесуэло
75'
В. Черны
31'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Аякс
Замена
В. Брама
️️️️
В. Мисиджан
90'
+1
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
В. Черны
90'
+1
86'
Желтая карточка
С. Бергейс
86'
Замена
К. Бейсси
️️️️
Х. Тимбер
ГОЛ! 3:1!
В. Черны
75'
72'
Замена
Л. Лукка
️️️️
К. Тэйлор
72'
Замена
С. Бергейс
️️️️
О. Вейндал
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
71'
Замена
М. Хилгерс
️️️️
Х. Плегесуэло
71'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
71'
Желтая карточка
М. Садилек
68'
Желтая карточка
Г. Смал
53'
ГОЛ! 2:1!
Х. Плегесуэло
Пас отдал
В. Черны
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Угальде
Пас отдал
Д. Бренет
46'
46'
Замена
Д. Классен
️️️️
Б. Бробби
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тадич
Пас отдал
Б. Бробби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
55
Силвано Фос
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
4-2-1-3
1
Уннершталь
5
Смал
3
Преппер
5
Плегесуэло
30
Бренет
6
Зерруки
23
Садилек
14
Влап
9
Угальде
18
Черны
7
Мисиджан
4-1-1-3-1
28
Рульи
2
Ренш
12
Тимбер
21
Хато
5
Вейндал
4
Альварес
24
Тэйлор
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
9
Бробби
18
Черны
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
18
Черны
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
7
Мисиджан
6
Брама
6
Брама
7
Мисиджан
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
12
Тимбер
3
Бейсси
3
Бейсси
12
Тимбер
5
Вейндал
23
Бергейс
23
Бергейс
5
Вейндал
9
Бробби
18
Классен
18
Классен
9
Бробби
24
Тэйлор
20
Лукка
20
Лукка
24
Тэйлор
Остались в запасе
Твенте
Аякс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
Главный тренер
Рон Янс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
55
Силвано Фос
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
22
Мика Годтс
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Твенте - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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