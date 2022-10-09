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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Твенте
Фейеноорд - Твенте: обзор матча 09 октября 2022
Фейеноорд
09.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 0
Завершен
Твенте
43'
О. Кекчю
64'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Твенте
Замена
М. Виффер
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
79'
Замена
Данило
️️️️
С. Хименес
79'
Желтая карточка
И. Пайшао
73'
Замена
И. Пайшао
️️️️
О. Кекчю
68'
67'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 2:0!
Д. Ганцко
64'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Я. Дилросун
61'
58'
Замена
В. Брама
️️️️
М. Киоло
58'
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
46'
Замена
Д. Ротс
️️️️
М. Влап
46'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
45'
+1
Красная карточка
В. Черны
ГОЛ! 1:0!
О. Кекчю
43'
41'
Желтая карточка
Д. Бренет
Желтая карточка
О. Кекчю
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бейлов
18
Траунер
14
Расмуссен
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
23
Тимбер
6
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
29
Хименес
4-2-1-3
1
Уннершталь
30
Бренет
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
6
Киоло
14
Влап
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Виффер
27
Виффер
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Кекчю
14
Пайшао
14
Пайшао
6
Кекчю
24
Дилросун
10
Валемарк
10
Валемарк
24
Дилросун
29
Хименес
90
Данило
90
Данило
29
Хименес
Цолис
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
Цолис
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
6
Киоло
6
Брама
6
Брама
6
Киоло
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
14
Влап
11
Ротс
11
Ротс
14
Влап
Остались в запасе
Фейеноорд
Твенте
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
14
Сем Стейн
АП
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
15
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
14
Сем Стейн
АП
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Фейеноорд - Твенте
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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