Алексей Казаринов - статистика
#63 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Казаринов
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Казаринов
|Команда
|Динамо СПб
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июля 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо СПб
|12
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.07.2024
|54' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|0:2
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|72'
|25.06.2024
|60' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|68'
|19.06.2024
|Был в запасе
|Тверь (Тверь)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.06.2024
|82' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|25.05.2024
|1' -25'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:2
|Леон Сатурн (Раменское)
|19.05.2024
|1' -90'
|Иркутск (Иркутск)
|3:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|32'
|11.05.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|05.05.2024
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|27.04.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|2:0
|Звезда (Санкт-Петербург)
|21.04.2024
|1' -90'
|Родина-М (Москва)
|2:0
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|13.04.2024
|1' -90'
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|4:1
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|55'
|07.04.2024
|1' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|3:1
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|45'